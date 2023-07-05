خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني … الجيش الوطني الشعبي يوقف 6 أشخاص فيما تم ضبط مايلي

5 يوليو، 2023
وزارة الدفاع الوطني: إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، من توقيف 6 أشخاص وضبط 7 بنادق صيد و 81710 وحدة من مختلف المشروبات إضافة إلى 6 قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 04 جويلية، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود قُدّرت بـ 13474 لتر، وهذا بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف، يضيف البيان

شرف الدين عبد النور

5 يوليو، 2023

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