خلال شهر نوفمبر: الجزائر الثالثة افريقيا في إنتاج النفط

22 نوفمبر، 2022

حلّت الجزائر في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث الدول المنتجة للنفط خلال شهر نوفمبر الجاري.

وحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك فإن إنتاج الجزائر من النفط خلال الشهر الجاري بلغ مليون و60 ألف برميل، لتأتي بذلك في المركز الثالث إفريقيا. بينما تصدرت ليبيا قائمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط وذلك بإنتاج مليون و163 ألف برميل يومياً، تليها أنغولا بمليون و67 ألف برميل، فيما تراجعت نيجيريا إلى المرتبة الرابعة بمليون و24 ألف برميل يومياً,.

يشار إلى أن الجزائر احتلت خلال شهر أكتوبر الماضي، المركز الأول عربيا من حيث اكتشافات النفط والغاز الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري 2022.

ف.س

22 نوفمبر، 2022

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