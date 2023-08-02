خلال اليوم الثالث من زيارته إلى فدرالية روسيا… الفريق أول السعيد شنقريحة يزور القاعدة الجوية جوكوفسكي

2 أغسطس، 2023
خلال اليوم الثالث من زيارته إلى فدرالية روسيا... الفريق أول السعيد شنقريحة يزور القاعدة الجوية جوكوفسكي

زار اليوم، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، القاعدة الجوية جوكوفسكي بضواحي العاصمة موسكو، و هذا خلال اليوم الثالث من زيارته إلى فدرالية روسيا، حسب ما اورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و كان الفريق أول السعيد شنقريحة  مرفوقا بديميتري شوغاييف، مدير مصلحة التعاون العسكري لفدرالية روسيا، حيث عاين بعض أنواع الطائرات العسكرية، واطلع على آخر التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري، يضيف المصدر.

بعد ذلك، تنقل الفريق أول إلى مقر شركة ديناميكا لتكنولوجيا الطيران حيث عاين مختلف آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين بما في ذلك البرامج المخصصة للمحاكاة في مجال الطيران، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

2 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

الجزائر تحذر إسبانيا من إعادة بيع الغاز للمغرب

27 أبريل، 2022

الوزير الأول يؤكد: الإرتكاز على الرقمنة لبناء الاقتصاد هو خيار استراتيجي

13 مارس، 2021

الرئيس تبون يقرر تنكيس العلم الوطني لمدّة ثلاثة أيام 

18 سبتمبر، 2021

سياسي فلسطيني :زيارة وزير دفاع الكيان الصه يوني الى المغرب تأتي في سياق تسريع وتيرة التحرك الصه-ي وني لاستهداف أمن المنطقة و استقرارها

23 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: