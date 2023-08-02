خلال اليوم الثالث من زيارته إلى فدرالية روسيا… الفريق أول السعيد شنقريحة يزور القاعدة الجوية جوكوفسكي

خلال اليوم الثالث من زيارته إلى فدرالية روسيا… الفريق أول السعيد شنقريحة يزور القاعدة الجوية جوكوفسكي

زار اليوم، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، القاعدة الجوية جوكوفسكي بضواحي العاصمة موسكو، و هذا خلال اليوم الثالث من زيارته إلى فدرالية روسيا، حسب ما اورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و كان الفريق أول السعيد شنقريحة مرفوقا بديميتري شوغاييف، مدير مصلحة التعاون العسكري لفدرالية روسيا، حيث عاين بعض أنواع الطائرات العسكرية، واطلع على آخر التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري، يضيف المصدر.

بعد ذلك، تنقل الفريق أول إلى مقر شركة ديناميكا لتكنولوجيا الطيران حيث عاين مختلف آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين بما في ذلك البرامج المخصصة للمحاكاة في مجال الطيران، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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