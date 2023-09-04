خلال الأسبوع المقبل…تنظيم منتدى حول “تحديات وسائل الإعلام والاتصال في عصر الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة”

خلال الأسبوع المقبل…تنظيم منتدى حول “تحديات وسائل الإعلام والاتصال في عصر الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة”

ستشرف “ميديا كوم”، على تنظيم منتدى حول “تحديات وسائل الإعلام والاتصال في عصر الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة” من الـ12 الى الـ14 سبتمبر الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، وهذا بمشاركة أزيد من 100 عارض و3000 مشارك.

وسيعرف هذا المنتدى، الذي يُنظم تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والمخصص لمهنيي السمعي البصري والإتصال، مشاركة العديد من الفاعلين في هذا المجال، بما في ذلك مؤسسات عمومية من قطاع الاتصال على غرار وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الجزائري.

كما سيشارك في هذا اللقاء أزيد من 30 خبيرا مختصا في مجال التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية، فضلا عن مستثمرين وأصحاب شركات وممثلي بنوك وشركات تأمين.

وسيسمح هذا المنتدى للمشاركين، باستكشاف ومناقشة آخر التطورات الحاصلة في القطاع مع مهنيي وسائل الإعلام والسمعي البصري والاتصال والرقمنة”، حسب ذات المصدر.

ويتضمّن جدول أعمال هذا الحدث العديد من المواضيع، لاسيما الإنتاج السمعي البصري والإنتاج الإعلامي والرقمنة والتحديات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذه القطاعات.

شرف الدين عبد النور

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