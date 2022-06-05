خطري أدوه: ملتقى الأمناء والمحافظين سيشكل فرصة لبناء الأطر الصحراوية ومناقشة الأداء السياسي

5 يونيو، 2022

اعتبر مسؤول أمانة التنظيم السياسي ، عضو الأمانة الوطنية  خطري أدوه ، أن ملتقى الأمناء المحافظين الذي سينظم يومي 09 و 10 يونيو الجاري سيشكل فرصة كبيرة لبناء الأطر الصحراوية ومناقشة الأداء السياسي و الأساليب التنظيمية بشكل عام .

وأوضح خطري أدوه وخلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الصحراء الحرة ، ان الإطار بالنسبة للجبهة هو القلب النابض للحركة، كونها تنظيما سياسيا يبني سياساته على القدرة والكفاءة والعبقرية البشرية التي تتسم بالوعي و الجدية و طول النفس و الإستمرارية

وقال ذات المتحدث:” ننشد الإطار الحامل لرسالة التنظيم السياسي، انطلاقا من الأهداف والمبادئ و الثوابت التي ينص عليها القانون الأساسي للجبهة الشعبية، كرسالة تحرير و تحرر و بناء مشروع وطني بتضحية، نضال و كفاح هذا الإطار النموذجي الذي تزخر تجربتنا الوطنية بالكثير من الأمثلة منه “

ليديا كبيش.

5 يونيو، 2022

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