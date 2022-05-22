اعتبر مسؤول أمانة التنظيم السياسي ، عضو الأمانة الوطنية الصحراوية، خطري أدوه أن الندوة الدولية للتضامن الشباني مع الشعب الصحراوي “تشكل رسالة قوية من شباب العالم في استعداده لمرافقة الشعب الصحراوي من أجل تحقيق أهدافه النبيلة ” المتمثلة في التحرر و الاستقلال.

وأوضح خطري أدوه أن الحضور القوي لمختلف الوفود الشبانية القادمة من مختلف مناطق العالم دليل على أن كفاح الشعب الصحراوي يحظى بدعم قوي و بمتابعة و مرافقة مستمرة ليس فقط من طرف بلدان وقوى سياسية و لكن أيضا من قبل الحركة الشبانية العالمية.

ولفت ذات المتحدث الى أن الشعب الصحراوي يخوض الآن مرحلة مفصلية على طريق تمكينه من حقوقه الراسخة في الحرية و الاستقلال، حيث تسير المعركة في اتجاه التصعيد على كل الواجهات سواء العسكرية أو القانونية أو الديبلوماسية أو السياسية وعلى مختلف المستويات و بالتالي فان الصراع الآن يتجذر”

و في ذات السياق، أكد المسؤول الصحراوي على أن الدولة الصحراوية ” تبذل كل جهودها من أجل أن تحافظ القضية الصحراوية على طبيعتها القانونية كقضية تصفية إستعمار”.

وذكر مسؤول أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو أن “المملكة المغربية تستهدف مقاومة الشعب الصحراوي على كل الواجهات سواء العسكرية باستعمال حلفاءه الذين يحوزون على آخر تكنولوجيات الحرب و على واجهة الأرض المحتلة من خلال محاولاته لقمع و ترهيب و محاصرة كل أصوات المناضلين المنادية بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله”.

ومن جهة أخرى، ثمن خطري أدوه، شبكة العلاقات الدولية الوطيدة على المستوى الشباني التي تحظى بها المنظمة الشبانية الصحراوية،، مبرزا في ذات الوقت الدور الكبير الذي لعبه الشباب في تأسيس جبهة البوليساريو في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...