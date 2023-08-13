خسائر كبيرة في الأرواح ومعدات الاحتلال المغربي بقطاع السمارة

قامت أمس السبت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بهجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المتمركزة بقطاع السمارة، و التي خلفت خسائر فادحة في المعدات و الأرواح.

و جاء عن بلاغ عسكري رقم 850 و الذي صدر يوم أمس السبت ان مفارز من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة مقر فيلق قوات العدو السبعين بمنطقة لفريرينة بقطاع السمارة، فيما ركزت تشكيلات أخرى هجماتها على قوات العدو بمنطقة فاصل بن زكة بقطاع السمارة.

كما ركزت هجمات الجيش الصحراوي يوم الجمعة 11 اوت 2023 مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس و بمناطق أعكد أركان واودي أم اركبة.

وتبقى هجمات الجيش الصحراوي تتوالى باستهداف قوات الاحتلال المغربي و التي دائما ما تزهق الكثير من الأروح و تتكبد الخسائر على أراضيها.

سهام ق

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