خالدي يتباحث مع السفير السعودي التعاون الثنائي في المجال الجمركي

21 أبريل، 2022

استقبل المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن الناصر عبد الله البصيري، أين تم التطرق الى التعاون الثنائي في المجال الجمركي.

و حسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تناول الطرفان خلال هذا اللقاء, مواضيع متعلقة بالتعاون المتبادل في المسائل المتعلقة بالشق الجمركي الثنائي.

و أشاد خالدي بعمق علاقة الاخوة التي تربط البلدين, منوها بأهمية تعزيز مجالات التعاون الجمركي و بحث سبل تطويرها، يضيف ذات البيان.

ومن جهته، أعرب سفير المملكة العربية السعودية، عن استعداده للمساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أطر هذا التعاون، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

21 أبريل، 2022

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