استقبل المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن الناصر عبد الله البصيري، أين تم التطرق الى التعاون الثنائي في المجال الجمركي.

و حسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تناول الطرفان خلال هذا اللقاء, مواضيع متعلقة بالتعاون المتبادل في المسائل المتعلقة بالشق الجمركي الثنائي.

و أشاد خالدي بعمق علاقة الاخوة التي تربط البلدين, منوها بأهمية تعزيز مجالات التعاون الجمركي و بحث سبل تطويرها، يضيف ذات البيان.

ومن جهته، أعرب سفير المملكة العربية السعودية، عن استعداده للمساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أطر هذا التعاون، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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