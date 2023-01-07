خالدي: الجمارك والعدالة تربطهما علاقة وطيدة

أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، إن الأخيرة تربطها علاقة وطيدة مع العدالة، لكون الجمارك في تنسيق دائم مع العدالة وهو ضرورة حتمية للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات بين قطاعات الدولة

وأوضح خالدي، أنه في هذا الاطار تم تنظيم العديد من اللقاءات والملتقيات سنتي 2021 و 2022 أثمرت بالعديد من المخرجات الايجابية التي ساعدت في تعدي العقبات ومعالجة الملفات.

وأضاف ذات المتحدث، أن الهدف من هذه اللقاءات هو البعث لحل عديد المسائل التي هي في حاجة إلى معالجة أعمق ودراسة بين القطاعات منها المخدرات والمؤثرات العقلية ومحجوزات التحصيل.

كما شدد المدير العام للجمارك، على أن هذه اللقاءات ستكون مهمة جدا لمعالجة المسائل الهامة العالقة بين القطاعين.

رمزي أحمد توميات

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