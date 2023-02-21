خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والأردن

وقع اليوم الثلاثاء٬ وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل٬ يوسف الشمالي، بالجزائر٬ على خارطة طريق للفترة 2023-2025 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والأردن٬️ وقد تضمنت أهم أنشطة التعاون المتفق عليها والآليات الكفيلة بتجسيدها على المديين القريب والمتوسط٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

️ويأتي توقيع هذه الوثيقة في ختام زيارة الوفد الوزاري الأردني المتعدد القطاعات إلى الجزائر٬ الذي شهد اجتماعا موسعا بين أعضاء الوفدين الجزائري والأردني٬ يذكر البيان.

وكما شهد التوقيع لقاءات ثنائية بين الوزراء الجزائريين ونظرائهم الأردنيين٬ قيم خلالها الجانبان وضعية التعاون الثنائي في مختلف المجالات٬ وبحث سبل رفع مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات البينية٬ يضيف البيان.

وتندرج في إطار تطبيق مخرجات اللقاء الذي جمعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين وتجسيد رغبتهما المشتركة لتعزيز التعاون بين الجزائر والأردن٬ يوضح البيان.

وأشار البيان٬ إلى أن أهم النقاط الواردة في خارطة الطريق٬ تتعلق بتفعيل آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها تحضير أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية، المقرر عقدها بعمان في جوان المقبل، تدعيم الإطار القانوني للتعاون الثنائي وتعزيز دور اللجان الفنية القطاعية وفرق العمل المشتركة.

وكما نصت خارطة الطريق ️من أجل ترقية المبادلات التجارية٬ ورفع حجم الاستثمارات البينية على تفعيل اتفاقيات التعاون والتجارة٬ والاستثمار المبرمة وتفعيل مجلس رجال الأعمال، تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار والتجارة الخارجية في البلدين، عقد لقاءات وزيارات متبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال لبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة في الجزائر والأردن وتشجيعهم على المشاركة في المعارض التي تقام في البلدين.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على برمجة معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في الأردن خلال السنة الجارية٬ وكما تضمنت الوثيقة اتفاق الطرفين على مواصلة تنفيذ وتسريع مشاريع التعاون والعمل على استكشاف أخرى في المجالات ذات الأولوية، لاسيما قطاعات الصناعة، الطاقة والمناجم، الفلاحة، النقل، السياحة، الصحة، العمل والضمان الاجتماعي والثقافة.

️وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، نصت خارطة الطريق على دراسة سبل وإمكانيات تجسيد مشاريع الشراكة في مجالات الصناعات التحويلية، المناولة الصناعية، مواد البناء، الصناعات الكيميائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

و️كما أشارت إلى تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تهيئة وإنجاز المناطق الصناعية بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وشركة المدن الصناعية الأردنية٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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