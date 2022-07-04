خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس تبون

4 يوليو، 2022

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى الستين للاستقلال المصادفة لتاريخ 05جويلية من كل سنة.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجزائر.

ومن جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس تبون، بذات المناسبة.

وأعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

رمزي أحمد توميات

4 يوليو، 2022

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