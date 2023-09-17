حيداوي يتحدث عن ارتفاع الأسعار عشية الدخول الاجتماعي

17 سبتمبر، 2023

قال رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، اليوم الأحد، في عشية الدخول الاجتماعي:” أننا نعيش ظروف اقتصادية عصيبة راجعة لما خلفته أزمة كورونا جعلتنا نلمس ارتفاع محسوس في الأسعار و ندرة في بعض المنتجات”.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مناسبة افتتاح الورشة التكوينية لفائدة عضوات المجلس الأعلى للشباب الموجهة لدعم المرأة في مجال المقاولاتية وتحقيق الاستقلالية المالية

وقال حيداوي :“أن المرأة الجزائرية إحدى العناصر التي استهدفها برنامج المجلس الأعلى للشباب من خلال تمكينها اجتماعيا وسياسيا لمزاولة عملها مع الرجل والارتقاء بالبلاد”.

كما ثمن رئيس المجلس الأعلى للشباب دور الدولة ومجهوداتها في مجال تمكين المرأة الجزائرية في شتى المجالات فهي تعتبرها حجر أساس الأسرة وعنصر فعال في المجتمع.

رمزي أحمد توميات

17 سبتمبر، 2023

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