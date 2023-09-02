حيداوي: رئيس الجمهورية راض بما نُقدمه

أشرف اليوم السبت، رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، على تنصيب اللجنة المتخصصة بإعداد التقرير التقييمي لتنفيذ المخطط الوطني لترقية الشباب بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون.

وأكد حيداوي أن اللجنة المتخصصة المُكلفة بإعداد التقرير التقييمي لتنفيذ المخطط الوطني لترقية الشباب بمثابة خارطة طريق للارتقاء بقطاع الشباب، مضيفا بالقول أن “هذه اللجنة التي كلفنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتنصيبها تعمل من أجل تقييم المخطط الوطني للشباب في مختلف القطاعات”.

وكشف ذات المتحدث عن المحاور التي تُشكل هذا المخطط على غرار محور التربية، المقاولاتية، المواطنة، الولوج للثقافة والرياضة، بالإضافة إلى الإعلام والاتصال والبحث العلمي مؤكدا على أهمية تعاون جميع القطاعات لتسهيل عمل اللجنة

وقال رئيس المجلس: “هذه اللجنة تشرف على متابعة وتقييم ما قدمته الوزارات في جميع المجالات لصالح الشباب، هناك وزارات لم توافينا بعد بالمخطط الوطني للشباب ويفترض من من كل القطاعات أن توفر المؤشرات والانجازات التي قامت بها لصالح الشباب”.

وأضاف نفس المسؤول بالقول: “ليس مطلوب منا أن نُقيّم ونتابع فقط المخطط الوطني للشباب بل مطلوب منا أن نُقدم اقتراحاتنا لتطويره وتحسينه”.

وتطرق حيداوي إلى استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا على أن اللقاء كان ثريا وجعلنا نضع الرئيس تبون في صورة عمل المجلس ومخططه ليقوم بمهمته على أكمل وجه.

كما أشار رئيس المجلس الأعلى للشباب إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سعيد بما نُقدمه وتجاوب معنا، ونحن نعمل جاهدين على تنفيذ هذه الرؤية منذ لحظة تنصيب المجلس

وشدد حيداوي على ضرورة العمل بتركيز عال في مهلة شهر فقط لتقديم التقييم الأول للمخطط الوطني، وبعدها يتم عقد اجتماع لتحليل ومناقشة الأهداف التي لم تُنفذ وإعطاء المقترحات لتطوير المخطط الوطني للشباب في شتى القطاعات.

ليديا كبيش

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