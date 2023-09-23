حيداوي: المجلس الأعلى ليس حكرا على أعضاءها وهو ملك لكل شباب الجزائر

حيداوي: المجلس الأعلى ليس حكرا على أعضاءها وهو ملك لكل شباب الجزائر

أشار رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، الى أن السنة الماضية كانت مليئة بالأحداث والانجازات، ميّزها الالتفاف الرهيب حول المجلس الأعلى للشباب من طرف الأعضاء.

وجتء ذلك في كلمة لحيداوي خلال افتتاح الدفعة الرابعة من المخيمات الصيفية الشبابية بعنوان “صناع المحتوى” بقصر المؤتمرات بالعاصمة،

وقال ذات المتحدث أن: “المجلس الأعلى للشباب مؤسسة فتية ولد بأحلام كبيرة، واليوم نشاهد القيادة العليا في البلاد تُرحب بولوجنا لعالم صناعة القرار بكل صدق”.

ولفت حيداوي الى أن المجلس الأعلى للشباب انطلق من فكرة “إرموا بالمبادرة إلى الشباب يلتقطها الشباب”، مؤكدا أن المجلس الأعلى ليس حكرا على أعضاءها وهو ملك لكل شباب الجزائر.

وتابع رئيس المجلس قائلا: “المُخيم لن يكون كسابقه لأنه يحتوى مجموعة شبابية تعمل على صناعة المحتوى، كنا نشكتي سابقا أننا كنا خارج اللعبة السياسية ولكن اليوم الأمر تغيّر”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...