حوادث المرور: وفاة 48 شخص وإصابة أزيد من 1500 آخرين خلال أسبوع

4 يناير، 2023

لقي 48 شخص حتفهم وأصيب 1543 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 1260 حادث مرور بعدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 ديسمبر الماضي.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة في ولاية أدرار بوفاة 7 أشخاص في مكان الحادث وجرح 33 آخرين في 12 حادث مرور.

في حين قامت وحدات الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة، بالتدخل لتغطية 4651 عملية إسعاف وإنقاذ 519 شخص في حالة خطر.

كما قامت نفس الوحدات ب 1047 تدخل سمح بإخماد 687 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها بالجزائر، البليدة ووهران، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

4 يناير، 2023

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