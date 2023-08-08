حوادث المرور: وفاة 45 شخصا خلال أسبوع

توفي 45 شخصا في حوادث المرور التي شهدتها مختلف مناطق الوطن، في الفترة الممتدة من 30 جويلية المنصرم إلى 5 أوت الجاري.

وحسب حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، فقد تم تسجيل 1868 جريح خلال أسبوع، في مختلف مناطق الوطن.

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية تبسة بوفاة 05 أشخاص و جرح 20 آخرين إثر وقوع 16 حادث مرور.

في حين قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بإخماد 1706 حرائق منزلية و صناعية وأخرى مختلفـة, سجلت أهمها بولايات الجزائر و البليدة وعنابة.

رمزي أحمد توميات

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