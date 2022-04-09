توفي 44 شخص وأصيب 159 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بسبب حوادث المرور التي وقعت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حسبما أفاد به المكلف بالاتصال على مستوى مركز التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني.

وكشف الرائد سمير بوشحيط، في تصريح للإذاعة الوطنية أن مصالح الدرك سجلت وفاة 44 شخص وإصابة 159 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 104 حادث مرور خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأوضح ذات المتحدث أن أكثر من 81 بالمائة من هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى للعامل البشري وكذا عدم احترام قانون المرور، مبرزا أن 22 بالمائة من تلك الحوادث سببها السرعة المفرطة وتغافل السائقين عن تخفيض السرعة عند المنعرجات وكذا عدم الالتزام بإجراءات السلامة المرورية عند قطع الطريق .

كما دعت قيادة الدرك الوطني المواطنين والسائقين، إلى ضرورة تفادي قيادة المركبات تحت تأثير التعب والإرهاق خلال هذا الشهر الكريم وإلى التحلي بالتركيز واليقظة أثناء السياقة، وذلك من أجل ضمان السلامة المرورية للجميع.

ليديا كبيش

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