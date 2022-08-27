حوادث المرور: وفاة 14 شخص خلال الـ48 ساعة الأخيرة

توفي 14 شخص، بينما أصيب 472 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، في حوادث مرور، سجلت عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسبما أفاد به اليوم السبت، بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 25 إلى الـ27 أوت الجاري، بولاية عنابة بوفاة 04 أشخاص وإصابة 28 أخرين بجروح، على إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 21 بالمكان المسمى مجاز غسول بلدية عين الباردة .

وبخصوص موسم الاصطياف، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 07 ضحايا غرقا على مستوى ولاية بومرداس.تيبازة, بجاية,مستغانم.

أما على مستوى ولاية غليزان، تم انتشال 02 طفلين يبلغان من العمر 03 سنوات وسنتين متوفيان غرقا في مجمع مائي بالمكان المسمى دوار العوابد بلدية سيدي خطاب وكذا انتشال طفل يبلغ من العمر 09 سنوات داخل مجمع مائي بالمكان المسمى حي باولو بلدية غليزان.

وبخصوص عمل جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية, تدخلت و سائل الحماية المدنية من أجل إخماد 49 حريقا من الغطاء النباتي منها (03 حرائق غابات, 02 حريق أدغال وكذا 22 حريق أحراش إلى جانب 22 محاصيل زراعية) بـ 14 ولاية منها.

كما أدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ 01 هكتار من الغابات, 14 هكتار من الأحراش إلى جانب 1035 حزمة تبن, 504 شجرة مثمرة و43 نخلة

رمزي أحمد توميات

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