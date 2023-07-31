حوادث المرور: وفاة 08 أشخاص في الـ 24 ساعة الأخيرة

توفي 08 أشخاص فيما أصيب 199 آخرون في حوادث مرور وقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن حسب بيان للحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية تبسة أين لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على الطريق الولائي رقم 1 بالمكان المسمى الرقيبة، بلدية الشريعة ولاية تبسة.

من جهة أخرى، قامت فرق التدخل للحماية المدنية خلال نفس الفترة بانتشال جثة مراهق توفي غرقا في بركة مائية بمنطقة مقبرة نعيجة، دائرة الحروش، ولاية سكيكدة.

في حين تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 7 حرائق من الغطاء النباتي على مستوى عدة ولايات، حيث تم تسجيل حريق غابات، حريق أشجار مثمرة و 3حرائق أحزمة تبن وحريقين نخيل.

ليديا كبيش

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