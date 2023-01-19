حوادث المرور: مصرع 8 أشخاص خلال أسبوع

19 يناير، 2023

توفي 8 أشخاص وأصيب 367 آخرين، في 329 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جانفي 2023، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب نص البيان، فإنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بأزيد من 48 حادث، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بأزيد من 29 جريح، مع ارتفاع عدد الوفيات بحالة واحدة.

وأوضحت ذات المصالح، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

ليديا كبيش

19 يناير، 2023

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