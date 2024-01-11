حوادث المرور: مصرع 10 أشخاص خلال أسبوع

11 يناير، 2024
تسجيل 95 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع
تسجيل 95 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

لقي 10 أشخاص حتفهم إثر حوادث المرور التي وقت خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 جانفي الجاري حسب ما كشفت عنه مصالح الأمن الوطني في بيان لها.

وحسب نص البيان فقد سجلت مصالح الأمن الوطني 312 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية أسفر عنه وفاة 10 أشخاص وجرح 356 آخرين.

هذا وقد عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+13) حادث، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ (+01) جريح، مع انخفاض عدد القتلى بـ (-03) حالة.

أما عن أسباب هذه الحوادث فتعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في الرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

رمزي أحمد توميات

11 يناير، 2024

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