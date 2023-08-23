حملة وطنية للرفع من قدرات تخزين الحبوب

أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بالانتهاء من أشغال ترميم مُركب قورصو التابع للمجمع العمومي للصناعات الغذائية “أقروديف” في أجل أقصاه نهاية 2024 للسماح باستغلال ما نسبته 90 بالمائة من قدرات التخزين على مستوى هذا المركب.

وأوضح عون في أول محطة من زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية بومرداس، أن ترميم المركب من شأنه تعزيز ورفع القدرات الوطنية للتخزين الاستراتيجي للحبوب في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتفقد الوزير أشغال إعادة ترميم خمس بطاريات التي تضم كل واحدة منها تسع صوامع خرسانية لتخزين القمح اللين والصلب، على مستوى مركب قرصو، بطاقة تخزين إجمالية تُقدر بمليون قنطار .

وأوضح عون أن هذه الصوامع تضررت بدرجات متفاوتة بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة في 2003 مشددا على ضرورة التقيد بمعاير البناء والترميم إلى جانب استغلال توفير المواد محليا كالاسمنت وحديد الخرسانة للتقليل من التكاليف.

كما كشف وزير الصناعة أن قطاعه يعكف حاليا على القيام بحملة وطنية تشمل مختلف الولايات لإعادة ترميم مخازن الحبوب وهذا للرفع من القدرات الوطنية للتخزين.

وفي وقفة ثانية تفقد الوزير بعض المشاريع قيد الانجاز على مستوى مركب قورصو كمشروع إعادة تهيئة المطحنة وانجاز مخبزة صناعية بطاقة إنتاجية تقدر بـ150 ألف وحدة يوميا.

كما عاين الجناح البيداغوجي للمركب الذي يتوفر على مدرسة تكوين في مهن الصناعات الغذائية التي تضم قاعة محاضرات وإقامة للمتربصين.

وأكد عون على أهمية ضمان تكوين ذو نوعية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إجراءات الحصول على اعتماد هذه المدرسة من طرف الجهات المختصة مما يسمح باستغلالها بغية تعزير المهن والكفاءات في مجال الصناعات الغذائية.

رمزي أحمد توميات

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