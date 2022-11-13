حملة تحسيسية بضرورة التوزيع المنتظم لمادة الحليب في السوق المحلي بالشلف

13 نوفمبر، 2022

كشف رئيس الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة بالشلف جيلالي قاسمي، أنه و بالتنسيق مع إتحاد التجار والحرفين الجزائريين ستنظم حملة توعوية لأجل تحسيس الموزيعين و التجار، حول ضرورة التوزيع المنتظم لمادة الحليب في السوق المحلي.

حيث أوضح قاسمي، بأن الحملة التي دعت إليها مديرية التجارة وترقية الصادرات، قد لقيت تجاوبا كبيرا من قبل التجار، الذين طرحوا جملة من الإنشغالات قصد معالجتها من قبل الجهة الوصية، في إطار متابعة مسار توزيع هذه المادة الحيوية.

وقد ثمن الكثير من الزبائن مثل هذه المبادرات التي تساهم في حلحلة التذبذب المسجل، في توزيع مادة الحليب على مستوى السوق المحلية، حيث تلقت الجمعية ردود أفعال مشجعة.

حورية سعداوي

13 نوفمبر، 2022

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