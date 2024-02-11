حملاوي تكشف: 100 ألف عائلة ستستفيد من إعانات الهلال الأحمر خلال رمضان

كشفت اليوم الأحد، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي أن 100 ألف عائلة عبر الوطن ستستفيد من إعانات الهلال الأحمر خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك في كلمة لها خلال استلامها اليوم الأحد، مُساعدات عينية من الشركة القابضة “مدار” موجهة لفائدة العائلات المُستحقة بمناسبة شهر رمضان.

وأوضحت حملاوي، أن هناك 5 آلاف عائلة تستفيد من مُساعدات شركة مدار المُقدمة للهلال الأحمر والمخصصة لشهر رمضان، مُشيرة إلى أن هذه المُساعدات تبلغ قيمتها حوالي 7000 دينار جزائري للعائلة الواحدة.

وأشادت ذات المتحدثة بشركة “مدار” حيث قالت:” إن هذه أول حملة تضامنية تجمعها مع الشركة في إطار المساعدات المُقدمة للعائلات المستحقة”، مضيفة بالقول: “مدار من أهم الشركات القابضة في الجزائر ولديها قابلية كبيرة لمساعدة العائلات المُحتاجة”.

وكشفت رئيسة الهلال الأحمر أن قافلة المُساعدات مُوجهة لولاية باتنة، على أن تليها قوافل لولايات أخرى في وقت لاحق.

أما بخصوص مطاعم عابر السبيل، فقد أكدت حملاوي وجود 200 مطعم تابع للهلال الأحمر مُخصص لعابر السبيل بصفة عامة، مبرزة أن هيئتها تهدف لتغطية الطريق السيار شرق غرب بمطاعم الرحمة تحسبا لشهر رمضان.

رمزي أحمد توميات

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