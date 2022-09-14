حمزاوي: منتدى وهران سيتيح للمجتمع المدني العربي أن يكون ركيزة التغيير

14 سبتمبر، 2022
قال رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي، أن :”منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك قد شكل فرصة لتقديم البدائل والحلول للعديد من التحديات والأزمات الراهنة سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، تربويا وثقافيا”.
وأوضح حمزاوي، لدى القائه لكلمة خلال إشرافه على اختتام فعاليات المنتدى الذي أقيم بولاية وهران، أن  الواقع الجديد الذي يعرفه العالم اليوم وانعكاسه على العالم العربي أخذ حيزا هاما من النقاش بغرض تعزيز التعاون وتوحيد الصف العربي على جميع المستويات.
وأشار ذات المتحدث، الى أن هذا اللقاء الهام سلط الضوء على العديد من العوائق والتحديات التي تعيق الحركة الجمعوية في أداء مهامها، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار والنماء لا يتم إلا من خلال ترسيخ ديمقراطية تشاركية حقيقية.
كما أكد رئيس المرصد، على ضرورة استمرار التعاون بين فعاليات المجتمع المدني لمختلف الدول العربية من أجل خلق فضاء جديد للتواصل والتبادل.
ليديا كبيش
14 سبتمبر، 2022

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