حمزاوي: جهات غير مسؤولة تستهدف الطاقات الشبانية العربية لخدمة أجنداتها ومصالحها الضيقة

قال اليوم الأحد، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي، أن :” جهات غير مسؤولة تستهدف الطاقات الشبانية العربية لخدمة أجنداتها ومصالحها الضيقة”.

وأكد حمزاوي لدى القائه لكلمة بمناسبة افتتاح أشغال “منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك”، على أن عدم تأطير هذه لاكفاءات لخدمة القضايا الوطنية سوف ينعكس على استقرار أوطاننا

كما أبرز ذات المتحدث، أن التاريخ والذاكرة مصدرا إلهام للأجيال العربية على مر العصور، مضيفا بالقول:”نضالات شعوبنا وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ستظل محفورة في صفحات التاريخ”.

رمزي أحمد توميات

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