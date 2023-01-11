حماية المستهلك: سحب كل دواء يحتوي على الـ Pholcodine من الصيدليات

حماية المستهلك: سحب كل دواء يحتوي على الـ Pholcodine من الصيدليات

شرعت الجزائر رسميا في سحب كل دواء يحتوي على مادة الـ Pholcodine من الصيدليات الوطنية، حسبما أكدته منظمة حماية المستهلك.

وأوضحت المنظمة نقلا عن بيان مدير الصحة والسكان عبد الحميد بوشلوش، أن الأدوية المعنية تستعمل لعلاج السعال. على غرار شراب biocalyptol denoral والتي ثبت أنها تسبب حالة حساسية خطيرة في حالة تعرض مستعمليها لعملية التخدير.

وللتذكير، فقد كانت الوكالة الأوروبية للأدوية، قد أعلنت، عن حظر أدوية السّعال السّائلة التي تحتوي على “فولكودين” (pholcodine) بدول الاتحاد الأوروبي. لأنّها قد تتسبّب بردّ فعل تحسّسي خطِر في حال خضوع المريض لتخدير عام.

كما تنطوي هذه السوائل التي تعالج السعال الجاف لدى الأطفال والبالغين، على مخاطر حتى لو جرى تناولها قبل الخضوع للتخدير بفترة طويلة.

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية، أنّ “تناول الفولكودين (pholcodine) في الأشهر الـ12 التي تسبق الخضوع للتخدير. قد يتسبّب في أثناء تخدير المريض بردّ فعل تحسّسي مفاجئ وخطِر وقد يؤدّي إلى الوفاة.

رمزي أحمد توميات

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