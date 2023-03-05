حماية الطفولة: إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية لتلقي الإخطارات قريبا

أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، إستعداد مصالحها لإطلاق تطبيق على الهاتف الذكي في الأيام المقبلة لتلقي الإخطارات، بهدف تعزيز وترسيخ ثقافة الإخطار والتبليغ لسلامة وحماية الطفل من كل خطر يمس به.

واوضجت شرفي في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن هيئتها تحضر في الأيام المقبلة لإطلاق تطبيق على الهاتف الذكي لتسهيل عمل الهيئة وتقريبها من المواطنين وخاصة الأطفال.

وأشارت ذات المتحدثة، الى أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تعتبر حلقة وصل وتواصل بينها وبين العائلات الجزائرية في كل المسائل المتعلقة بالطفولة.

وأوضحت المفوضة، أن هذه المبادرة تأتي لاستحداث آليات جديدة لتلقي الإخطارات والانشغالات المتعلقة بحماية هذه الشريحة من الأطفال. بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الجديدة.

وأضافت بالقول :”أن الرقم الأخضر “1111”الذي أطلقته هيئتها سنة 2018 الذي تضمنه خلية تلقي الإخطارات. بعد الخضوع لتكوين في المجال القانوني وعلم النفس”.

ليديا كبيش

وتتلقى خلية الإصغاء بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مئات المكالمات يوميا، حالات تختلف بين ما يستدعي الاستشارة أو التدخل القانوني.

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