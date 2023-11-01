“حماس” تثمّن تصريحات الرئيسين تبون و رجب طيب أردوغان

ثمّنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، تصريحات كل من الرئيسين عبد المجيد تبون، و التركي رجب طيب أردوغان، بقولهما أنها “حركة تحرر وطني تدافع عن أرضها وشعبها ومقدساتها”.

و قال الرئيس تبون، في 30 أكتوبر المنقضي، عند زيارته لولاية الجلفة، إن “الفلسطينيين ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم” ضاربا المثل خلال حديثه، بمحاربي الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) والذين وصفتهم فرنسا آنذاك بـ”الارهابيين”.

من جهته، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 25 أكتوبر الماضي، في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية” في البرلمان، أن “حركة حماس ليست تنظيمًا إرهابيًا، وإنما مجموعة تحرر ومجاهدين، تناضل لحماية مواطنيها وأرضها”، حسب ما كشفته وكالة الأناضول التركية.

كما أشادت “حماس” أيضا، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة “تلغرام”، تصريحات مماثلة لكل من رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، ووزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، في البيان، إن حركته “تثمن التصريحات التي عبّرت بوضوح أنَّ حماس، حركة تحرّر وطني تدافع عن أرضها وشعبها ومقدساتها”.

شرف الدين عبد النور

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