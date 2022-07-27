حكومة توسكانا الإيطالية تجدد التزامها تقديم الدعم للشعب الصحراوي وقضيته العادلة

جددت الحكومة الجهوية لمقاطعة توسكانا الإيطالية التزامها بمواصلة دعم الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، حسبما جاء على لسان وزيرتا العلاقات الخارجية والشؤون الاجتماعية بالحكومة الجهوية لتوسكانا كلا من سيرينا سبينيلي واليساندرا نارديني خلال استقبالهما فوجا من رسل سلام الشعب الصحراوي.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد جرى الاستقبال الكبير بقاعة أكبر مجالس المقاطعة الواقعة وسط إيطاليا وذلك بحضور ممثلة جبهة البوليساريو بإيطاليا فاطمة حفظلا سيدي علال وعمد مدينتي بونتاسييفي ولوندا وعدد كبير من نشطاء جمعيات التضامن مع القضية الصحراوية.

وجددا الوزيرتان في حكومة المقاطعة الأكبر في إيطاليا التزام هيئتهما التنفيذية تقديم كل الدعم للقضية الصحراوية باعتبارها قضية عادلة.

وأكدت سيرينا سبينيلي وزير التعاون والشؤون الاجتماعية أن حكومتها تدعم قضايا التحرر، منددة بالاستعمار والظلم أينما وجدا وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه السيدة اليساندارا نارديني وزيرة العلاقات الخارجية.

ومن جهتها، قالت ممثلة جبهة البوليساريو بإيطاليا فاطمة حفظلا سيدي علال:” إن اربعين سنة من إستقبال رسل السلام بالمدن الإيطالية يؤكد نجاح مشروع التعاون بين الدولة الصحراوية وشركائها في الحكومات والبرلمانات والمنظمات الإيطالية”.

وأضافت سيدي علال بالقول ” أن أهداف البرنامج كلها عادة ما تحظى بكل الاهتمام من طرف المسؤولين وجمعيات التضامن” .

كما قدمت فاطمتو حفظلا الشكر باسم الشعب والحكومة الصحراوية لكل الذين ساهموا طوال أربعة عقود من أجل أن يستمر هذا المشروع الذي أظهر فائدته الكبيرة على أطفال وشعب الصحراء الغربية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...