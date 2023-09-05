حكار يشرع في زيارة إلى ولايتي ورقلة وتيميمون

شرع اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، في زيارة عمل وتفقد تستغرق يومين إلى ناحيتي حاسي مسعود بولاية ورقلة وحاسي باحمو بولاية تيميمون، حسب بيان لسوناطراك.

و استهل حكار المحطة الأولى، من حقل حاسي مسعود، أين أشرف على انطلاق أشغال مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة والدقة بحقل حاسي مسعود. والذي أسند إنجازه للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء الفرع التابع لسوناطراك.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الدراسات المكمنية ونماذج الإنتاج بالاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الرقمية الحديثة. وهذا من اجل الرفع من احتياطات البلاد من المحروقات ومن مستوى الإنتاج. وكذا الحفاظ على مكانة سوناطراك كمورد وفاعل هام في الأسواق الطاقوية الدولية.

هذا وتعتمد المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء في انجاز هذا المشروع على تقنيات تكنولوجية رقمية عالية، تتمثل في استخدام نطاق ترددي واسع من 1.5 الى 96 هرتز لزيادة دقة المسح الزلزالي.

بالإضافة إلى استعمال تقنية انعكاس الشكل الموجي الكامل FWI. للحصول على نموذج سرعة دقيق لكل من الطبقات السطحية وتحت السطحية.

في حين، تسمح البيانات الزلزالية التي سيتم الحصول عليها من خلال استخدام هذه التقنيات الجديدة. برفع عامل استرجاع الاحتياطيات إلى مستوى يفوق 30 بالمائة.

كما تعمل سوناطراك من خلال استراتيجيتها المتعلقة بتطوير واستغلال الحقول النفطية والغازية، على تجسيد التزاماتها. المتعلقة بالحفاظ على مستوى الإنتاج الطاقوي وتعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية والإقليمية

رمزي أحمد توميات

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