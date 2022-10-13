حكار يشارك في منتدى أسبوع الطاقة الروسي بموسكو

شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار رفقة الوفد الجزائري الذي يقوده وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم أمس في فعاليات المنتدى الدولي الخامس «أسبوع الطاقة الروسي» المنظم في موسكو، بروسيا.

وتم تنظيم المنتدى هذه السنة تحت شعار «الطاقة العالمية في عالم متعدد الأقطاب» في ظرف إقتصادي عالمي متميز لمناقشة التحديات الراهنة لقطاع الطاقة و صناعة الغاز و البحث عن الحلول الجديدة في الطاقات المتجددة، كما أن هذا الموعد الطاقوي فرصة للبحث عن فرص التعاون في مجالات الطاقة.

وعرف حفل إفتتاح المنتدى حضرور رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين وجمع العديد من وزراء الطاقة ومسيري الشركات النفطية و المختصين في قطاع الطاقة من عدة بلدان.

وعلى هامش هذا المنتدى، التقى وزير الطاقة والمناجم بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وكذا الشركات الروسية العاملة في مجالات المحروقات والمناجم والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إستعرض خلالها الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقدمها الجزائر في مجالات متنوعة ومتعددة وكذا التحفيزات التي يوفرها الإطار التنظيمي المعتمد على قانون المحروقات الجديد وقانون الاستثمار.

من جانبه عقد حكار عدة اجتماعات مع عديد من مديري الشركات الروسية العاملة في قطاع المحروقات ناقش خلالها فرص الاستثمار المتاحة و كذا الشراكات الممكن إنجازها في ضل إمتيازات قانون المحرقات .

ليديا كبيش

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