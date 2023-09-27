حكار يتفقد مصفاة “أوغيستا” بجزيرة صقلية بإيطاليا

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، رفقة مجموعة من الإطارات المسيرة للمجمع، يومي 25 و 26 سبتمبر الجاري، في إطار زياراته الميدانية لمتابعة الوحدات الإنتاجية و المشاريع التطويرية، بتفقد مصفاة أوغيستا (Augusta)، المتواجدة بجزيرة صقلية بإيطاليا، من أجل الإطلاع على سير العمليات الإنتاجية و متابعة المشاريع المسجلة بها.

و خلال اليوم الأول من الزيارة، قدّمت الإطارات المسيرة للمصفاة عرضا مفصلا حول الإنجازات المسجلة سنة 2022، حيث بلغ مستوى الإنتاج 7,9 مليون طن من الوقود و المواد البترولية الأخرى، و تسجيل رقم أعمال 7,2 مليار يورو مقابل تكاليف الاستغلال التي بلغت 6,8 مليار يورو، حسب بيان مجمع سوناطراك. كما حقّقت المصفاة مؤشرات أداء إيجابية في مجالات الاستغلال، السلامة، و الحفاظ على المحيط مما حسن ترتيبها فيما يخص مؤشر الاستدامة، يضيف ذات البيان.

كما اطَّلع الوفد على المشاريع المسجلة في خطة تطوير المصفاة والمتعلقة بالحفاظ على البيئة والمناخ، ومن بينها مشروع معالجة وإعادة استخدام المياه الناتجة عن عمليات التكرير، وكذلك مشروع استبدال المعدات القديمة التي تستخدم الغاز بمعدات كهربائية حديثة من أجل الحد من انبعاثات الكربون.

أما اليوم الثاني من الزيارة، فقد خُصّص للالتقاء بإطارات و عمال المصفاة حيث قدم لهم الرئيس المدير العام حكار، شكره على المجهودات المبذولة و مساهمتهم في الانتقال السلس لهذه المصفاة إلى ملكية مجمع سوناطراك و كذلك على استمرار عمليات الإنتاج و التسويق خلال جائحة كورونا، كما حثهم على مواصلة هذه الجهود لتطوير المصفاة وتطوير قدرتها التنافسية في السوق الدولية.