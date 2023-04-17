حكار يتفقد مركب إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر بأرزيو

17 أبريل، 2023

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، بزيارة عمل ومعاينة إلى المنطقة الصناعية بأرزيو. رفقة عدد من الإطارات المسيرة للشركة.

واستهل حكار برنامج الزيارة بالاطلاع على مدى تقدم مشروع. مركب انتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE). الذي أسندت أشغال إنجازه إلى المجمع الصيني CNTIC / LPEC.

وذلك في إطار العقد الموقع بصيغة الهندسة والإمداد والبناء، بمساهمة المناولة الجزائرية. الممثلة في الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة لسوناطراك.

واستمع الرئيس المدير العام إلى عرض تقني حول المشروع. الذي بدأت أشغال إنجازه في 19 جوان 2022، والمبرمج دخوله حيز الإنتاج اعتبارا من شهر جوان 2025.

استكمال هذه المنشأة الإنتاجية الجديدة، التى قدرت مدة إنجازها بـ 36 شهرا يندرج. في إطار برنامج تطوير الصناعة البتروكيماوية الذي أقرته سوناطراك في مخططها الاستثماري متوسط المدى. فيما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المركب 200 ألف طن سنويًا.

كما سيسمح إنجاز هذه المنشأة الصناعية في إنتاج مادة MTBE المستخدمة. كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي وبالتالي الاستغناء عن استيرادها. وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير بحلول عام 2025.

رمزي أحمد توميات

17 أبريل، 2023

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