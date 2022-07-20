حكار يؤكد: مكانة المجمّع النفطي الجزائري تعززت في الأسواق العالمية

قال اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار، أن :”مكانة المجمّع النفطي الجزائري تعزّزت في الأيواق العالمية، في ظل أزمة الطاقة الراهنة”

وأوضح حكار في تصريح خص به التلفزيون العمومي، أن أهمية مكانة سوناطراك في مجال الطاقة، وفي ميدان الغاز على وجه الخصوص، معروفة، قبل بداية لأزمة الطلب العالمي للطاقة وتعزّزت أكثر بعد أزمة ارتفاع الطلب على الطاقة في الأسواق العالمية”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :” لأن كثيرا من الدول أصبحت تطلب المزيد من الغاز ودول أوروبية جديدة خاصة الشرقية تطلب كميات معتبرة من الغاز الجزائري”.

كما لفت الرئيس المدير العام الى أن اليوم أصبح لسوناطراك والجزائر وجهة ومقصدا جديدا ذو أهمية كبيرة، مقارنة ببعض المورّدين في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وقال حكار :”سوف نعمل لاستغلال هذه الفرص لتوريد أكبر كمية من الغاز الطبيعي، والتي ستنتجها سوناطراك بجهودها الخاصة أو عن طريق شراكات”

كما شدد ذات المتحدث، على ضرورة العمل على اضافة كميات معتبرة كما صرح الرئيس تبون إلى إيطاليا التي تعتبر سوقا مهمة وبوابة نحو أسواق أخرى للغاز الجزائري في أوروبا وأوروبا الشرقية.

ليديا كبيش

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