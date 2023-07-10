حكار: لا يوجد طلب لتسقيف أسعار الغاز وهذا ما على أوروبا فعله إذا احتاجت المزيد من الغاز

10 يوليو، 2023

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، إن لا وجود لأي بلد أوروبي طالب الجزائر بتسقيف أسعار الغاز مبرزا أن الجزائر غير معنية بهذا.

وقال حكار نقلا عن موقع الجزائر الدولية: “إذا كانت أوروبا بحاجة إلى صادرات إضافية من الغاز فما عليها إلا الاستثمار لتطوير الموارد الغازية”

كما كشف ذات المتحدث، عن عقد اجتماع مع المفوضية الأوروبية بشأن الغاز الطبيعي حيث قال “أوضحنا وجهة نظرنا بهذا الخصوص”.

وفي نفس السباق أشار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك إلى وجود تفاوض مع شركتين أمريكيتين لدخول السوق الجزائرية

وأكد نفس المسؤول على ضرورة تغطية طلب السوق في البداية. من أجل تعزيز الإمكانيات من صادرات الغاز لافتا  إلى أن مجمع “سوناطراك”، قام بإعادة دراسة 11 عقدا للغاز مع الشركاء في ظرف سنة وهذا تطلب مجهودا كبيرا

رمزي أحمد توميات

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