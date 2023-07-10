حكار: التوظيف في سوناطراك حسب الاحتياجات وبطريقة شفافة

كشف اليوم الإثنين المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، عن تفاصيل تخص عملية التوظيف في صفوفها، وذلك على هامش عقد ندوة صحفية لعرض حصيلة انجازات السنة المالية 2022 إلى غاية ماي 2033 لمجمع سوناطراك

وأوضح حكار أنّ المجمع يوظف حسب الاحتياجات كل سنة من خلال وضع مخطط حسب احتياجها للإطارات، مؤكدا أنّ المجمع قام بتوظيف أكثر من 4200 عامل خلال أقل من سنتين.

وأضاف ذات المتحدث، أنّ سوناطراك لا تقوم بعملية التوظيف لوحدها بل تعمل بالتنسيق مع وكالات التشغيل حيث تقوم بعمليات التوظيف في المناصب التي تحتاجها حسب الولايات عن طريق أخد القوائم من الوكالات.

كما أكد المدير العام على أنّ مجمع سوناطراك يضمن الشفافية من بداية المسابقة إلى نهايتها بنفس نظام البكالوريا حيث قال: “اليوم قمنا بعدة مسابقات وهي تمشي بنظام وشفافية”.

رمزي أحمد توميات

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