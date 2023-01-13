حفيد نيلسون مانديلا يتقدم برسالة شكر إلى رئيس الجمهورية والشعب الجزائري

تقدم حفيد نيلسون مانديلا برسالة شكر إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ودولة وشعب الجزائر٬على افتتاح ملعب نيلسون مانديلا الجديد ببراقي٬ متمنيا لهم التوفيق في “شان” 2022.

ونوه في رسالته٬إلى أن جده الزعيم الراحل نيلسون مانديلا اعتبر الجزائر موطنه الثاني وموطن جميع الثوار في القارة الأفريقية٬ مضيفا بالقول: “يجب أن نحترم هذه البادرة من الجزائر من خلال الاستمرار في النضال من أجل إفريقيا موحدة وعالم أفضل”.

وقال أيضا: “لم يتلق الزعيم مانديلا تدريبًا عسكريًا في الجزائر فحسب. بل أعاد من خلال القيام بذلك تحديد مسار نضالنا ضد نظام الفصل العنصري الذي أدى إلى تغيير التكتيكات من السلبية إلى الكفاح المسلح. وفي النهاية عجلنا في تحقيق اختراق ديمقراطي في عام 1994”.

وواصل حفيد نيلسون مانديلا :“نحيي الجزائر قيادة وشعبا ونشكرهم على مساهمتهم في حريتنا. وتضامنهم المستمر في القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية وخاصة دعم النضال الفلسطيني وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

وفي ختام رسالته٬ أضاف بالقول :“نتمنى التوفيق للجزائر٬وندعو حكومة جمهورية جنوب إفريقيا إلى الرد بالمثل بتكريم أيقونات النضال الجزائري والأفريقي ضد الاحتلال الاستعماري”.

حورية سعداوي

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