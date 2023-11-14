حشيشي يُشرف على تنصيب نواب الرئيس المدير العام لسوناطراك

وفي هذا الصدد، تم حسب بيان سوناطراك تعيين كل من جطو فريد، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج، مالكي يوسف، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب، عمارة يوسف، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التمييع والفصل، سليماني سليمان، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء، معيوف بلقاسم، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط التسويق.

كما تم تعيين عطا الله جمال، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بالمالية، و لعرابة فيصل، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بالاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد، أونوغي فرحات، نائباً للرئيس المدير العام مكلف بتطوير الأعمال والتسويق، يضيف المصدر ذاته.

و بهذه المناسبة، هنأ الرئيس المدير العام النواب الجدد إثر تنصيبهم في مهامهم، وأكد لهم دعمه ومساندته الكاملة.

كما تطرق رشيد حشيشي، إلى خارطة الطريق التطويرية للشركة والتي ركز من خلالها على تنفيذ الخطط التنموية ذات الأولوية والتي من شأنها الحفاظ على مكانة سوناطراك كقاطرة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كشركة طاقوية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.