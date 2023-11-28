حشيشي يُشرف على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس العلمي والتقني لسوناطراك

أشرف اليوم، رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لسوناطراك، بمقر المديرية العامة، على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس العلمي والتقني لسوناطراك.

ويتكون المكتب الجديد للمجلس العلمي والتقني لسوناطراك، الذي تم تنصيبه لمدة 3 سنوات، حسب بيان سوناطراك، من 20 عضوا دائما، من بينهم، معيوف بلقاسم، نائب الرئيس المكلف بنشاط التسويق، بصفته ممثلا للرئيس المدير العام، و مصطفى محمد بن عمارة، المدير المركزي للبحث والتطوير، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين التابعين لهياكل سوناطراك والجامعات ومراكز البحث، و يضم هذا المكتب أيضا 10 أعضاء مستخلفين.

كما يضم هذا المجلس عضوين شرفيين، ويتعلق الأمر بكل من البروفيسور جبار الطيب، الأستاذ الفخري بجامعة أوكلاهوما في هندسة المكامن والرئيس المدير العام لشركة أوب تاك، إلى جانب البروفيسور نور الدين مليكشي، عميد كلية كنيدي – جامعة ديلاوير (الولايات المتحدة الأمريكية) والمهندس الباحث بوكالة ناسا.

و يعتبر المجلس العلمي والتقني هيئة استشارية دورها ضمان انسجام السياسة العلمية لسوناطراك وكذا تقديم الآراء والتوصيات حول مجمل الجوانب المتعلقة بمجال البحث والتطوير بالشركة.

و يُكلَّف المجلس العلمي والتقني لسوناطراك، على وجه الخصوص، بالمصادقة على الاستراتيجية العلمية وعلى حزمة المشاريع ذات الطابع العلمي والتكنولوجي للمديرية المركزية للبحث والتطوير لسوناطراك، إلى جانب متابعة وتقييم أدائها.

كما يعمل على ترقية توحيد الإمكانيات المتاحة في مجال البحث التطبيقي بين مختلف هياكل سوناطراك، يختم بيان الشركة.

شرف الدين عبد النور

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