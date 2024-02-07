حشيشي يتفقد المشاريع الحيوية التي تحت إشراف فروع سوناطراك

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أمس الثلاثاء، رفقة وفد من الإطارات المسيرة، بزيارات ميدانية لولايات الطارف وعنابة وسكيكدة، لتفقد مشاريع حيوية تشرف عليها مؤسسات فرعية تابعة لمجمع سوناطراك.

و بولاية الطارف، عاين الرئيس المدير العام مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر كدية الدراوش، ببلدية بريحان، المسندة للشركة الجزائرية للطاقة AEC، وهي من المشاريع الوطنية الإستراتيجية المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي لسنة 2021، الذي أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر والتي أُوكل إنجازها لمجمع سوناطراك.

و تُقدر الطاقة الإنتاجية للمحطة بـ 300 ألف متر مكعب يوميا، ويشرف على إنجازها فرعا مجمع سوناطراك “الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية”(SARPI) و”المؤسسة الوطنية للقنوات” (ENAC).

كما استمع الرئيس المدير العام، بالمناسبة، إلى عرض تقني حول المشروع، واطّلع ميدانيا على وتيرة سير أشغال إنجاز هذا المشروع الذي يُنتظر أن يسهم في تزويد ساكنة المنطقة بالماء الشروب.

بعدها توجّه الوفد، إلى ولاية عنابة لزيارة مجمع أسمدال، وهو أحد فروع مجمع سوناطراك النشطة في مجال صناعة الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية التي تساهم في تطوير قطاع الفلاحة في البلاد، حيث حقق هذا المجمع قفزة كمية ونوعية في الإنتاج، بفضل الاستثمارات الهامة التي باشرها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، الشيء الذي سمح له بتطوير نشاطاته والتوجّه نحو التصدير.

و عاين الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، خلال هذه الزيارة أيضا، مركب الأسمدة الفوسفاتية بعنابة التابع لمجمع أسمدال، وهو مركب متخصص في إنتاج وتسويق أسمدة الأمونيا والنيتروجين والفوسفات. وقد تفقد الوفد سير عمل وحدات المركب، ووقف رشيد حشيشي، مطوّلا، على سير إنتاج وحدة الأمونياك التابعة للمركب.

كما زار حشيشي، الرئيس المدير العام فرع نفطال بعنابة، حيث استمع إلى عرض تقني لمشاريع إنجاز هياكل اجتماعية ثقافية بوسط مدينة عنابة تابعة لمؤسسة نفطال، منها مشروع إنجاز مركز جديد للتكوين بعنابة يتضمن جناحا بيداغوجيا يتسع لاستقبال 120 متربص لتلبية الاحتياجات في مجال التكوين وتنمية المهارات المتخصصة، كما يضم المركز قاعة محاضرات ذات سعة تقدر بـ 300 مقعد، بالإضافة إلى جناح مخصص للإيواء يحتوي على 150 غرفة.

و يتضمن تصميم مشروع إنجاز مركز التكوين بعنابة، أيضا، مدرسة الإطفاء، كبنية تحتية تعليمية تهدف أساسا لتطوير مستوى الأداء العملياتي بشكل مستمر، وتأهيل أفراد الأمن والوقاية في مجال مكافحة الحرائق، حيث تعدّ هذه المدرسة بمثابة مكسب بيداغوجي يستند إلى التجارب والخبرات الميدانية ويُستعمل في إطار إدارة الأزمات وحالات الطوارئ.

و في السياق ذاته، زار الرئيس المدير العام والوفد المرافق مركب الحديد والصلب بالحجار، حيث بحث مع مسؤولي مؤسسة سيدار، التي تزود سوناطراك بالأنابيب، سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

و بولاية سكيكدة، تحديدا ببلدية عزابة، عاين الرئيس المدير العام، إنجاز مشروع مضاعفة خط أنابيب سكيكدة – الخروب الجديد لغاز البترول المسال مقاس 10 بوصة، على مسافة 105 كلم.

ويأتي هذا المشروع، حسب بيان سوناطراك، لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة في الجهة الشرقية من البلاد، حيث سيؤدي إلى زيادة حجم شحن منتجات غاز البترول المسال (البوتان والبروبان)، ويضمن تأمين الإمدادات من هاته المواد وتوزيعها على نطاق واسع بشرق البلاد.

شرف الدين عبد النور

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