حساني: “يجب أخلقة العملية السياسية ونعطي الانتخابات مكانتها”

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عن حركة مجتمع السلم، حساني شريف عبد العالي أنّ خطابه خطاب أمل وتفاؤل وسكينة للجزائر، وهو مشروع كامل ومتكامل.

وصرّح المترشح حساني ، في تجمع شعبي بولاية تبسة، اليوم الجمعة: “نحن مُرشحين للشعب. وبالوسائل البسيطة للشعب، وعلى ثقة بأن الجزائريين سوف يساندوننا”.

وأوضح حساني، أن مشروعه هو فرصة للجزائر وللجزائريين، وقال: “لست أجنبي وليس لدي أي علاقة بالاجندات حتى تخافوا مني”.

ودعا ذات المترشح للرئاسيات، في تجمّع آخر بعنابة، إلى أخلقة العمل السياسي، مطالبا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للتدخل لوقف “المثبطين” الذي يعملون على تشويه العملية الانتخابية.

وأضاف “يجب أخلقة العملية السياسية ونعطي الانتخابات مكانتها”، مشددا على ضرورة “تحمل السياسيين مسؤولية تصريحاته واقوالهم ومواقفهم”؛ مشيرا إلى أنّ “بعض السياسيين يحاولون إفساد هذا العرس”.

ش.ن