حريق في مرآب لحافلات إيتوزا بالعاصمة يتسبب في إتلاف 16 حافلة

27 يونيو، 2022

اندلع فجر اليوم الإثنين، حريق مهول، بمرآب حافلات للنقل العمومي “إيتوزا” بمحول الحوش بالرويبة في العاصمة، تسبب في إتلاف 16 حافلة.

وأعلن مسؤول الإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة، أن الحريق الذي شر على مستوى مرآب لحافلات إيتوزا بالعاصمة تسبب في إحتراق 16 حافلة.

كما أكد ذات المتحدث، أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من التحكم في الحريق وإنقاذ 54 حافلة أخرى، مطمئنا بأنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية.

رمزي أحمد توميات

27 يونيو، 2022

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