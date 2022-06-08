قامت جمعية ساندبلاست البريطانية بالتعاون مع ممثلي جبهة البوليساريو في المملكة المتحدة، بتنظيم معرض ثقافي يضم صور فتوغرافية و لوحات وبعض الأدوات التقليدية الصنع.

بالإضافة إلى عرض أشرطة وثائقية حول نضال الشعب الصحراوي، في إطار الجهود المشتركة المبذولة في هذا البلد للتحسيس ورفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية وشعبها.

وعرف المعرض الذي انطلقت فعالياته منذ 31 ماي إلى غاية 6 جولن، إقبال واهتمام كبيرين من قبل الجمهور البريطاني، خاصة في اليوم الختامي، حيث نظمت محاضرة حول نزاع الصحراء الغربية نشطها أستاذة ونشطاء بريطانيين وصحراويين على غرار دانييل سميث، بيتر شيلد، كارولينا كراترول ودعنون محمد، بالإضافة للناشطة الأميركية روث ماكدونو التي ساهمت في حملة كسر الحصار عن الناشطة الصحراوية سلطانة خيا.

وأبرزت رئيسة جميعة ساندبلاست البريطانية، لدى القائها لكلمة خلال إختتام المعرض الثقافي، عمل الجمعية سواء في المملكة المتحدة أو في مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث تشرف على برامج للتكوين في مجالات مختلفة، مؤكدة على مواصلة جهودها في مرافقة الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وبدوره، تطرق ممثل الجبهة، سيدي بريكة، في كلمته إلى تطورات القضية الصحراوية، خاصة في سياق عودة الحرب إلى المنطقة عقب خرق المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 بالكركرات.

ولفت بريكة إلى الوضع الخطير والمزري لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في ظل الحصار العسكري والإعلامي المفروض على الإقليم وارتفاع وتيرة الانتهاكات والمحاكمات السياسية الصورية في حق المدنيين الصحراويين، خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين.

ليديا كبيش

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