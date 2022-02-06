حركة البناء الوطني: أحرار أفريقيا يرفضون مرة أخرى الاستعمار الصهي وني بإلغاء منحه صفة المراقب

قال اليوم الأحد، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن “أحرار أفريقيا رفضوا مرة أخرى الاستعمار الصهيوني الذي أراد التسلل الى الاتحاد عبر التواطؤ وعملاء الاحتلال”.

وحاء ذلكؤ في بيان لحركة البناء الوطني تعقيبا على قرار رفض الاتحاد الأفريقي منح الكيان الصه يوني صفة مراقب.

وأشادت الحركة بالموقف التاريخي للقارة الافريقية بتعليق عضوية الكيان الصهيوني ، مثمّنة الدور الكبير للدبلوماسية الجزائرية ولحليفتها جنوب افريقيا ولأصدقاء الجزائر وفلسطين في الجهود المبذولة والمقاومة النوعية لمحاولة إدخال الكيان بصفة مراقب في الاتحاد الافريقي.

وقال البيان: “إن تطلعاتنا اليوم تتجه للعمل على أن يكون للقارة الإفريقية مقعدا في مجلس الأمن مثل باقي القارات وأن تتوقف عمليات الإلهاء الاستراتيجي ضدها ومحاولات الاختراق المتكررة لسيادة واستقلال قرارها ومواقفها وإستمرارها في مساندة الشعوب المحتلة للحصول على حريتها وحقها الشرعية في تقرير مصيرها وإنهاء آخر احتلالين في العالم في فلسطين وفي الصحراء الغربية”.

ليديا كبيش

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