حرائق الغابات: وزارة الفلاحة تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت اليوم الإثنين، وزارة الفلاحة، حالة التأهب القصوى مع وضع جملة من الإجراءات الاستعجالية لمكافحة وتفادي حرائق الغابات.

وأفادت البيان، أنه في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وتبعا للظروف المناخية الاستثنائية المتسمة والنشريات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية ونظرا لملاحظة بعض السلوكيات الخاطئة وغير المسؤولة، تعلن عن جملة من الإجراءات الاستعجالية والوقائية الجاري العمل بها من 1 جوان 2023 وفقا لتاريخ تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات.

و تتمثل هذه الإجراءات في رفع حالة التأهب القصوى لكافة الفاعلين في حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات وعلى كل المستويات لأجل تجنب وتفادي أي طارئ وذلك طيلة أيام الأسبوع و على مدار 24/24 ساعة.

كما يمنع منعا باتا إقامة جلسات الشواء و أي إشعال النار داخل أو بجنب الفضاءات الغابية عبر التراب الوطني تحت أي ظرف كان، مع الإبقاء على حالة تجميد إنتاج مادة الفحم وهذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى الغابات

وكذا تكثيف الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية و بمحاذاتها. التكفل بحالات التبليغ الواردة للرقم الأخضر 70-10 الموضوع حيز الخدمة للتبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات عامة أو تهدد بنشوب النيران خاصة.

هذا وتندرج هذه الإجراءات في إطار العمليات الاستباقية للسهر على المحافظة على الثروة الغابية و على سلامة الأشخاص والممتلكات الكائنة بالوسط الغابي أو بمحاذاته والتي تلزم كافة الفاعلين كل حسب مسؤوليته بالتجنيد التام والمتواصل طيلة فترة الحملة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...