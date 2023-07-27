حرائق الغابات: تعويض المتعاضدين بعد 72 ساعة من إستلام محاضر الخبرة

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في بيان له، عن الشروع في تعويض مؤمنيه ومشتركيه المتضررين من حرائق الغابات وذلك بعد 72 ساعة من إستلامه محاضر الخبرة المحددة للأضرار والمبالغ المنجرة عنها.

وجاء في نص البيان :”ان الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بإعتباره مؤمنا إستشاريا للجوارية. قام بتعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية لتقديم المساعدة والدعم للأشخاص المتضررين من هذه الكارثة. حيث وضع تحت تصرفهم الخبراء من أجل تقييم الأضرار والمبالغ المنجرة عنها والمباشرة في تعويضهم بعد 72 ساعة من تلقي محاضر الخبرة”

كما كشفت ذات المصالح، عن وضع خلايا أزمة على مستوى كل شبكتها إثر وقوع الحرائق التي مست عدة ولايات من الوطن.

في حين قام الصندوق بصفته مؤمنا مرافقا للعالم الريفي بتوزيع المطفآت على مؤمنيه وبشكل مجاني، عن طريق شبكته للوقاية من أخطار الحرائق.

و على سبيل المرافقة أيضا تمت برمجة أيام إرشادية طوال هذا الموسم لفائدة الفلاحين، بهدف “تحسيسهم حول أهمية التأمينات الفلاحية من أجل حماية مداخيلهم ومحاصيلهم.

وأوضح الصندوق أن هذه الأيام التحسيسية ستكون بمثابة فرصة للتعاون الفلاحي. لتوعية مزارعي الحبوب وممتلكي أو بائعي آلات الحصاد المؤمن لهم لدى الصناديق الجهوية حول ضرورة الوقاية من خطر الحرائق و ذلك من خلال عمليات توضيحية عن صيانة وضبط آلات الحصاد.

ومن جهة أخرى، و نظرا للجفاف الذي طبع هذه السنة، أعلن الصندوق أيضا مشاركته، عن طريق صناديقه الجهوية، في اللجان التقنية الولائية التي تتكفل بمتابعة و إعداد حصيلة للأضرار الناتجة عن الكوارث الفلاحية.

في المقابل أعرب الصندوق عن سعيه دوما ليكون قريبا من مؤمنيه ومشتركيه، وذلك من خلال التواجد في الميدان. للإنصات إلى إنشغالاتهم وتقديم حلول تأمينية ملائمة للأخطار التي يواجهونها و التي تهدد محاصيلهم و إستدامة نشاطاتهم.

رمزي أحمد توميات

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