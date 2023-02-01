حجم المبادلات التجارية مع بلجيكا يرتفع بحوالي 80% هذه السنة

أشرفت سفارة الجزائر في بروكسل، والوكالات البلجيكية الجهوية للتجارة الخارجية و وكالة وألون (Wallonne )، للتصدير والاستثمارات الأجنبية و فلاندرز تريد (FIT) و HUB Brussels، بالتنسيق مع الغرفة التجارية العربية البلجيكية لوكسمبورغ، على تنظيم ملتقى إقتصادي حول السوق الجزائرية في بروكسل، وذلك بمشاركة أكثر من 120 رئيس مؤسسة، بهدف تعزيز الشراكة و علاقات العمل وحجم المبادلات بين متعاملي البلدين.

و حيث أكد سفير الجزائر في بروكسل علي مقراني، أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية الثنائية تحسنا ملحوظا، وذلك بحجم إجمالي للمبادلات بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 حوالي 2 مليار أورو. أي بزيادة قدرت بحوالي 80 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 “.

وكما رحب مقراني، بعقد هذا اللقاء الذي قد يسمح لحاملي المشاريع من كلا الطرفين بالإلتقاء وتبادل زيارات الأعمال، في إطار الإحتفال السنة الماضية، بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المتميزة بالصداقة والتعاون، داعيا الشركات البلجيكية إلى استغلال الفرص المتاحة، سيما في مجال المشاريع المهيكلة لتنمية متعددة القطاعات و المزايا المتوفرة بين اقتصاد البلدين من أجل تعاون ثنائي مربح.

وذكر سفير الجزائر في بروكسل، أن هذا الإنتعاش من شأنه أن يشكل فرصة لتجديد مفهوم الروابط الإقتصادية، لإضفاء عليها جوهرا أكبر و تنوعا و عمقا إستراتيجيا، ضمن تصور ديناميكي يعود بالفائدة على الطرفين.

ونوه مقراني، على أن الحكومة الجزائرية بقيادة وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد باشرت إصلاحات ملموسة من أجل تسهيل العمل الإقتصادي والإستثماري في إطار النموذج الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة، وتحفيز بروز مؤسسة عمومية وخاصة بغية تعزيز التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية المنتجة. وكذا تحويل الموارد الطبيعية محليا، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات والإندماج في الإقتصاد الإقليمي والعالمي.

حورية سعداوي

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