حجمه يصل إلى 150 مليون برميل…سوناطراك تعلن عن اكتشاف جديد بأدرار

أعلن اليوم الأربعاء، مجمع سوناطراك عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال حفر بئر حاسي إيلاتو شرق (LTE-1) المنجزة في رقعة السبع بولاية أدرار.

و يأتي هذا الاكتشاف بعد 28 عامًا من آخر اكتشاف للنفط في رقعة السبع سنة 1994، ويقع على بعد 6 كيلومترات من مركز المعالجة لحاسي إيلاتو.

كما كشفت مؤسسة سوناطراك، في بيان لها، أن التقدير الأولي لحجم هذا الاكتشاف يتراوح بين 48 و 150 مليون برميل.

ولفت المجمع الى أن هذه النتيجة الإيجابية مشجعة للغاية لاستمرار نشاط التنقيب عن المحروقات السائلة في رقعة السبع من أجل ضمان إمداد مصفاة أدرار.

ليديا كبيش

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