حجمه يصل إلى 150 مليون برميل…سوناطراك تعلن عن اكتشاف جديد بأدرار
أعلن اليوم الأربعاء، مجمع سوناطراك عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال حفر بئر حاسي إيلاتو شرق (LTE-1) المنجزة في رقعة السبع بولاية أدرار.
و يأتي هذا الاكتشاف بعد 28 عامًا من آخر اكتشاف للنفط في رقعة السبع سنة 1994، ويقع على بعد 6 كيلومترات من مركز المعالجة لحاسي إيلاتو.
كما كشفت مؤسسة سوناطراك، في بيان لها، أن التقدير الأولي لحجم هذا الاكتشاف يتراوح بين 48 و 150 مليون برميل.
ولفت المجمع الى أن هذه النتيجة الإيجابية مشجعة للغاية لاستمرار نشاط التنقيب عن المحروقات السائلة في رقعة السبع من أجل ضمان إمداد مصفاة أدرار.
ليديا كبيش