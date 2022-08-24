حجمه يصل إلى 150 مليون برميل…سوناطراك تعلن عن اكتشاف جديد بأدرار

24 أغسطس، 2022
أعلن اليوم الأربعاء، مجمع سوناطراك عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال حفر بئر حاسي إيلاتو شرق (LTE-1) المنجزة في رقعة السبع بولاية أدرار.
و يأتي هذا الاكتشاف بعد 28 عامًا من آخر اكتشاف للنفط في رقعة السبع سنة 1994، ويقع على بعد 6 كيلومترات من مركز المعالجة لحاسي إيلاتو.
كما كشفت مؤسسة سوناطراك، في بيان لها، أن التقدير الأولي لحجم هذا الاكتشاف يتراوح بين 48 و 150 مليون برميل.
ولفت المجمع الى أن هذه النتيجة الإيجابية مشجعة للغاية لاستمرار نشاط التنقيب عن المحروقات السائلة في رقعة السبع من أجل ضمان إمداد مصفاة أدرار.
ليديا كبيش
24 أغسطس، 2022

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