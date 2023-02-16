حجز 700 غرام من الكيف المعالج ومبلغ 131 مليون سنتيم و مركبتين بوهران

16 فبراير، 2023

أفلحت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، في الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالكوكايين والكيف المعالج.

وقد تمكنت ذات العناصر، من توقيف المتورطين المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و45 سنة، وحجز كميات المخدرات الصلبة والكيف، وذلك بعد ترصد تحركاتهم المشبوهة واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش، وقد تمت هذه العملية  على إثر إستغلال معلومات تفيد بنشاط الشبكة.

وكما قد تم الإيقاع بـ3 اشخاص من بينهم شخص محل بحث، وحجز 150غ من المخدرات الصلبة، وكذا 3 كلغ و700 غ من الكيف المعالج إلى جانب مبلغ يفوق 131 مليون سنتيم و مركبتين، كعائدات من الترويج للسموم.

 

 

حورية سعداوي

16 فبراير، 2023

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